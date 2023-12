Divieto di avvicinarsi alla ex, ma peruviano va a casa sua: arrestato

Ieri notte i carabinieri di Ge-Sampierdarena e del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Genova si sono tempestivamente recati in via Orgero, dietro via Walter Fillak, a seguito di richiesta d’intervento da parte di una straniera.

Un peruviano di 40 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, aveva violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata 31enne, recandosi presso l’abitazione della connazionale ingiuriandola e minacciandola.

Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato e arrestato il 40enne, evitando il peggio.