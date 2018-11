Dissequestro aree Ponte Morandi, Toti bolla come fake news le dichiarazioni M5S

Pan per focaccia. Oggi il governatore ligure Giovanni Toti ha bollato su Facebook come “fake news” le dichiarazioni sul dissequestro del Ponte Morandi rilasciate dai consiglieri regionali del M5S (v. articolo precedente). In particolare, Toti ha attaccato la consigliera regionale Alice Salvatore di cui ha pubblicato anche la foto.

M5S: nessuna richiesta in procura per dissequestro aree. Ma deadline del gip è il 5 dicembre

Ecco il testo integrale del post di Toti.

“La signora Salvatore del Movimento Cinque Stelle, nella lettera aperta che ci ha inviato, dimostra di non sapere di cosa sta parlando per nessuno degli aspetti toccati dal suo scritto. Se non se ne fosse accorta, via 30 Giugno è già stata riaperta al traffico, la ferrovia nella zona rossa pure e prestissimo, come annunciato, lo sarà anche Corso Perrone.

Per permettere ciò sono già stati chiesti tutti gli atti necessari all’Autorità Giudiziaria. Alice Salvatore, come sempre accade, dimostra di non essere informata.

Il dissequestro dell’intero ponte servirà per abbattere e ricostruire, questo sì. Peccato che, proprio grazie alle contorsioni mentali del Movimento Cinque Stelle, oggi non sappiamo né chi l’abbatterà né tantomeno chi sarà chiamato a ricostruirlo. E neppure sapremmo, in attesa della conversione in Legge dell’atteso Decreto Genova, a chi affidare il ponte ove questo fosse dissequestrato, in attesa che il Commissario alla ricostruzione Bucci entri nel pieno dei suoi poteri.

Sulla gestione dell’emergenza siamo certi di aver fatto tutto nel modo più celere e continueremo a farlo. Sulla ricostruzione stiamo cercando di agire nonostante le perverse complicazioni imposte dal Movimento Cinque Stelle, dettate dalle loro battaglie ideologiche.

Quelle stesse battaglie che ogni giorno ci costringono a lottare per garantire alla Liguria la realizzazione di infrastrutture fondamentali, come il Terzo Valico e la Gronda.

Al danno che ogni giorno il suo Movimento politico produce, Alice Salvatore non aggiunga cortesemente la beffa di costringerci a rispondere alle sue sconclusionate e disinformate dichiarazioni”.

Ed ecco la breve replica, sempre su Fb, della consigliera regionale Alice Salvatore.

“Toti e Bucci in carica come Commissari straordinari ancora non hanno richiesto il dissequestro alla Procura, né presentato alla Procura un piano di demolizione. C’è da chiedersi come mai Giovanni Toti non risponda alla nostra lettera, anziché elencare il poco che ha fatto in tre mesi di incarico”.

Il sindaco Marco Bucci al momento non ha ritenuto di replicare pubblicamente.