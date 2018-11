Diritto allo studio, nasce AliSEO. Pastorino: approvato ddl su nuova agenzia regionale

“Stamane in III Commissione consiliare ci sono state le audizioni delle organizzazioni sindacali confederali e del Rettorato di Genova, in concomitanza con l’approvazione del disegno di legge regionale che sancisce l’istituzione di AliSEO, la nuova agenzia ligure per il diritto allo studio”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo regionale Gianni Pastorino (Rete a sinistra/Liberamente Liguria).

“AliSEO – ha aggiunto Pastorino – dovrebbe nascere da uno scorporo dell’agenzia Alfa, tornando quindi a un assetto in cui vi è un ente unicamente preposto alle questioni di carattere universitario, al diritto allo studio e alla gestione delle residenze scolastiche.

Durante l’audizione è emerso il sostanziale accordo dei soggetti interessati. E noi concordiamo con loro: la nascita di AliSEO è un dato importante.

Come gruppo consiliare, però, abbiamo sottolineato che sarà necessario prestare particolare attenzione alla suddivisione del personale, soprattutto quello di staff, tra Alfa e AliSEO, in modo da garantire a entrambe le agenzie la migliore gestione dei dipendenti. La stessa attenzione va riservata al trattamento economico, visto che i processi di riorganizzazione non possono avvenire continuamente a pari risorse.

L’articolato di legge contiene garanzie sull’inquadramento professionale, il trattamento economico principale, la futura stabilizzazione del personale precario.

Tuttavia, è anche necessario assicurare quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali: quindi adeguati fondi contrattuali per garantire sia il salario di produttività sia il salario destinato alle progressioni economiche.

Come Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria vigileremo con particolare attenzione su quest’ultimo aspetto, perché se da un lato l’istituzione di AliSEO ci appare coerente con le necessità del mondo universitario e studentesco, dall’altro la valorizzazione professionale ed economica del personale costituisce un elemento altrettanto decisivo per la buona riuscita di questo progetto”.