Dipendenti di Piaggio Aerospace in manifestazione a Savona

Questa mattina i dipendenti di Piaggio Aerospace, sindacati e sindaci scendono in piazza a Savona.

La decisione di scioperare è stata presa dopo che i vertici dell’azienda facenti capo a Mubadala Investment Company, di Abu Dhabi che detiene il 100% del capitale, hanno deciso di chiedere l’amministrazione controllata per insolvenza mettendo così in crisi in totale gli oltre 1200 lavoratori del gruppo.

L’amministratore delegato Renato Vaghi ha dapprima annunciato le dimissioni, poi ha fatto un passo indietro aspettando le decisioni del Mise e la nomina di un commissario.

Così, oggi, i dipendenti sfileranno, dalle 9, in corteo da piazza del Brandale, per passare e sostare sotto la sede dell’Unione Industriali e raggiungere piazza Saffi per fare un presidio davanti alla Prefettura.

La richiesta al Prefetto è quella di intervenire direttamente con il Governo e valutare la possibilità di anticipare l’incontro al Mise previsto per il prossimo 7 dicembre.