Diga, presidente Biasi: confronto in commissione, poi in aula. Orlando eviti sterili polemiche

Nuova Diga di Genova, presidente III commissione regionale Attività produttive Armando Biasi (Lega): “ Al consigliere Andrea Orlando del Pd, che stamane ha puntato il dito contro la Giunta Bucci volendo far credere che il centrodestra non sia disponibile a un confronto, forse per necessità di propaganda sui giornali, dico che non è serio fare sempre il processo alle intenzioni e sterili polemiche”

“La Lega e i commissari regionali di maggioranza sono sempre per la massima trasparenza, la corretta informazione e il libero dibattito democratico. E siamo per un serio confronto.

Per questo abbiamo indicato alle minoranze di sinistra la nostra piena disponibilità a discutere in III Commissione Attività produttive, e quindi in aula consiliare, la questione della nuova diga di Genova.

E’ infatti necessario ascoltare e valutare l’approfondimento tecnico, acquisendo tutte le informazioni, prima di poter affrontare politicamente la discussione in aula consiliare.

Le commissioni, soprattutto nella loro competenza, sono nate istituzionalmente proprio per dare risposte serie e consentire all’organo del Consiglio regionale di ricevere le corrette informazioni, vagliate dai rappresentanti di tutti i Gruppi consiliari.

In ogni caso, oggi si è persa quasi una giornata della seduta consiliare affinché le minoranze accettassero quello che era l’unico e lineare percorso per discutere della nuova diga di Genova in aula consiliare.

Al consigliere Andrea Orlando del Pd, che stamane ha puntato il dito contro la Giunta Bucci volendo far credere che il centrodestra non sia disponibile a un confronto, forse per necessità di propaganda sui giornali, dico che non è serio fare sempre il processo alle intenzioni e sterili polemiche”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.