Dibba a Genova: contrarissimo a terzo mandato e mai col Pd

“Sono contrarissimo al terzo mandato dei presidenti di Regione”.

Lo ha ribadito ieri il vice presidente dell’associazione culturale ‘Schierarsi’ ed ex esponente di punta del M5S Alessandro Di Battista in visita a Genova per presentare le attività dell’associazione che, tra le altre cose, sostiene il popolo palestinese.

L’alleanza tra M5S e Partito Democratico alle prossime elezioni regionali appare ormai scontata?

“La mia idea sul Partito Democratico è sempre la stessa: è un partito di establishment, io non voglio avere niente a che fare, neanche nella mia vita futura, con il Partito Democratico” ha aggiunto “Dibba”.