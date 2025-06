DG Resort 2025: Dolce&Gabbana torna a Le Carillon di Paraggi

Per un’estate all’insegna del lusso e del design. Portofino e Paraggi: cornice d’eccellenza per il DG Resort firmato Dolce&Gabbana

L’estate 2025 segna il ritorno di Dolce&Gabbana nel cuore della Riviera Ligure con il progetto DG Resort @ Le Carillon, uno dei beach club più esclusivi di Paraggi, alle porte di Portofino. Per il secondo anno consecutivo, la maison italiana trasforma questo angolo incantato del Golfo del Tigullio in un’oasi di eleganza e creatività, attraverso un raffinato take-over stilistico che fonde moda, lifestyle e ospitalità.

Situato tra le colline rigogliose e le acque cristalline del Tigullio, Le Carillon diventa così un vero e proprio palcoscenico all’aperto in cui la stampa Verde Maiolica, simbolo iconico del brand, avvolge l’intera area del lido, dalla zona bar al ristorante, evocando atmosfere d’altri tempi tra dolce vita e stile mediterraneo.

Un’esperienza immersiva tra design, moda e cucina d’eccellenza

Il beach club Le Carillon, fondato nel 1936 e simbolo di charme senza tempo, accoglie per l’estate 2025 un allestimento interamente firmato Dolce&Gabbana. Le tonalità del bianco e del verde intenso dipingono la scenografia del DG Resort, mentre il motivo a righe verticali trasporta gli ospiti in un immaginario vacanziero fatto di sole, relax e italianità.

All’interno del lido si trova anche VESTA Portofino, ristorante d’eccellenza che propone un viaggio nel gusto tra piatti della tradizione mediterranea e tocchi di creatività. Ingredienti selezionati, stagionalità e presentazioni curate nei minimi dettagli rendono ogni portata un’esperienza multisensoriale, perfettamente integrata con l’ambiente raffinato e internazionale del resort.

Dolce&Gabbana: eccellenza italiana tra moda e lifestyle

Fondata nel 1985, Dolce&Gabbana è una delle case di moda più riconosciute al mondo, con una produzione che spazia dall’abbigliamento agli accessori, dalle fragranze all’arredamento. Guidata dai fondatori Domenico Dolce e Stefano Gabbana, la maison continua a rappresentare il meglio del made in Italy attraverso un’estetica distintiva e una visione creativa che si riflette anche nelle collaborazioni lifestyle, come quella con Le Carillon.

Il DG Resort 2025 rappresenta l’estensione naturale di questa visione: non solo un allestimento, ma un’intera esperienza pensata per offrire lusso, relax e bellezza in uno dei luoghi più iconici della Liguria.

VESTA: la nuova gastronomia di Portofino tra innovazione e tradizione

VESTA è il nuovo ristorante del DG Resort e segna una tappa fondamentale per chi cerca un’esperienza culinaria d’alto livello a Portofino. Il menu reinventa i sapori della cucina mediterranea, unendo estetica, qualità e sperimentazione. Ogni piatto è progettato per raccontare una storia fatta di gusto, territorio e passione, in un contesto elegante e rilassato dove ogni dettaglio è curato per valorizzare l’esperienza dell’ospite.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube