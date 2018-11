Derby della Lanterna tramesso in mondovisione

Piatto ricco, mi ci ficco. Accendendo i riflettori. Il fascino del Derby della Lanterna oltrepassa in tromba i confini nazionali.

Viaggia tra le onde magnetiche della passione popolare per il calcio nella nostra città, pronta ad atterrare nelle case di milioni di appassionati in tutto il mondo. Saranno decine le nazioni dei continenti in cui il match potrà essere visto in diretta e non. Diverse le troupe estere che opereranno direttamente da Marassi, dove sono annunciate le massime cariche istituzionali in ambito cittadino e regionale. In campo gireranno cameramen per conto di broadcaster della Serbia, del Belgio, della Romania. Verrà registrato uno speciale commissionato dagli austriaci della Orf. La mitica Bbc avrà un inviato in tribuna stampa. Come a dire. United in the Name of Derby. Una di quelle partite che escono dal porto e prendono il largo. Genova, oh yes!