Derby della Lanterna, Ferraris quasi tutto esaurito

Prosegue la prevendita per la sfida cittadina di domenica. Dopo Gradinata Nord, Settore 5 e Gradinata Sud, sono andati esauriti i posti nei Distinti.

Resta ampia invece la disponibilità di titoli di accesso, 1.647 alle ore 17:30 odierne, nella Tribuna Superiore riaperta per l’occasione. Pochi quelli ancora in vendita per la Tribuna Inferiore Laterale, 250 i biglietti acquistabili per la Tribuna Inferiore Centrale. Queste tiologie di tagliandi sono reperibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. Nel contingente Sampdoria 1.100 i biglietti a disposizione per il Settore 6. Il Ferraris si preannuncia un catino bollente per la stracittadina.