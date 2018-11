Derby, ancora 3.500 biglietti a disposizione

Restano in totale circa 3.500 biglietti per assistere al derby della Lanterna: il più bello d’Italia senza se e ma.

Ci sono ancora buone opportunità da cogliere, per chi lo volesse, al Ticket Office del Genoa Museum and Store, nelle ricevitorie Ticketone / Listicket e sul sito www.listicket.com. Alle ore 17:30 le giacenze erano di 76 posti nel settore Distinti, 1.815 in Tribuna Superiore, 270 in Tribuna Inferiore Centrale. Esauriti i posti per la Gradinata Nord e il Settore 5 riservati ai supporter del Grifone, al completo la Gradinata Sud con i sostenitori ospiti. Per loro restano inoltre 1.400 tagliandi per il Settore 6 che sono gestiti dal club blucerchiato attraverso i propri canali.