Depositi chimici, Bucci: M5S racconta frottole. Ricorso fatto da Autorità portuale

“Il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi (M5S) ha detto che il sottoscritto ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato contro la soluzione alternativa allo spostamento dei depositi chimici a Ponte Somalia.

Non è assolutamente vero: il ricorso l’ha fatto l’Autorità portuale”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa.

“Quando mi tirano in ballo – ha sottolineato Bucci – devo per forza intervenire.

Non so perché pensano che io sia in carico di tutto. No, non sono l’imperatore, mi dispiace.

L’Autorità portuale deve fare il suo lavoro, come io da sindaco facevo il lavoro da sindaco e oggi faccio il lavoro da presidente della Regione Liguria”.