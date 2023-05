Depositi chimici. Bucci al Pd: li allontaniamo dalle case, non conoscete neanche Genova

“Tutti quelli che si occupano di ambiente sanno che è molto meglio mettere i depositi chimici più lontano che a cinque metri dalle case, come sono ora. Mi stupisce che il senatore del Pd Lorenzo Basso, che in quanto genovese dovrebbe conoscere Genova, non capisca che li stiamo spostando lontano dalle case. Non penso ci voglia una grande esperienza per capire che cinque metri dalle case è peggio che 400-500 metri”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco Marco Bucci, a margine di un convegno a Palazzo Tursi, rispondendo a distanza al senatore del Partito democratico che ha annunciato la presentazione di due interrogazioni a Palazzo Madama sulla ricollocazione dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, nella zona portuale di Sampierdarena.

“Ieri – ha aggiunto Bucci – il generale responsabile dei Vigili del fuoco ha detto chiaro e tondo: ‘Dite ai genovesi che è molto meglio mettere i depositi dove vorranno andare che dove sono adesso’. Tutti i giornali lo hanno riportato. Anzi no, come mai? Come mai l’ha detto solo uno?

Mi sembra che il Comitato tecnico presieduto dal generale responsabile dei Vigili del fuoco abbia un grande valore, anche perché sono loro che alla fine devono dare l’approvazione”.