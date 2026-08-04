Degrado Sacrario RSI, esposto in Procura: accertare responsabilità amministrative e penali

“Il delegato genovese dell’Associazione nazionale Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana Antonino Riccio Tabassi ha conferito incarico all’avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia di depositare un esposto presso la Procura della Repubblica di Genova affinché siano accertate eventuali responsabilità penali e amministrative connesse al grave stato di degrado e di abbandono in cui versa l’area del cimitero monumentale di Staglieno destinata alla sepoltura dei Caduti della Repubblica Sociale Italiana”.

Lo hanno comunicato ieri i responsabili dell’Associazione Caduti e Dispersi della RSI.

“Il cimitero monumentale di Staglieno – hanno spiegato dall’Associazione – rappresenta uno dei più prestigiosi complessi cimiteriali monumentali d’Europa e del mondo, riconosciuto per il suo eccezionale valore storico, artistico e culturale.

Proprio per questo appare ancora più grave lo stato di incuria in cui versa il Sacrario dedicato ai Caduti della Repubblica Sociale Italiana, tra i più significativi presenti sul territorio nazionale.

Secondo quanto riscontrato dai nostri tecnici incaricati, il Sacrario e le strutture commemorative versano in condizioni di avanzato deterioramento, con evidenti segni di cedimento e di incuria, tali da destare seria preoccupazione sia sotto il profilo della tutela del patrimonio storico e monumentale, sia sotto quello della pubblica incolumità.

E’ appena il caso di notare come per porre rimedio a tale ammaloramento la stessa giunta comunale genovese nel dicembre 2023 avesse stanziato 1.750.000 euro, cifra che di per sé descrive la portata dell’intervento ritenuto necessario.

Lo stanziamento specifico, però, era poi stato bloccato a seguito dell’intervento dell’opposizione.

Nell’esposto si chiede alla Procura della Repubblica di accertare l’eventuale sussistenza delle fattispecie criminose previste dagli artt. 677 e 328 del Codice Penale, ove ne ricorrano i presupposti, nonché di ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere nel corso delle indagini, con riferimento ai soggetti cui competeva l’obbligo di manutenzione, conservazione e messa in sicurezza del sito.

Per opportuna conoscenza, copia dell’esposto sarà trasmessa al Prefetto di Genova, al Sindaco del Comune di Genova, alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, al Ministero della Cultura e alla Procura regionale della Corte dei conti.

Ricordiamo che il rispetto dei luoghi di sepoltura e della memoria dei Caduti costituisce un dovere di civiltà e di rispetto della storia nazionale, indipendentemente dalle vicende politiche e militari che hanno interessato il nostro Paese.

La conservazione dei cimiteri monumentali e dei sacrari rappresenta un preciso dovere delle istituzioni e non può essere subordinata a valutazioni di carattere ideologico.

Inoltre, precisiamo che in quelle tombe non giacciono mostri, ma tanti ragazzi, a volte anche adolescenti, che hanno combattuto fianco a fianco di persone amatissime nell’Italia del Dopoguerra come Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Walter Chiari, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Vittorio Gassman, Hugo Pratt e molti altri che come loro servirono in armi la Repubblica Sociale”.

Infine l’Avv. Paolo Amerigo MARULLI di SAN CESARIO CARNIGLIA ha dichiarato:

“L’iniziativa giudiziaria – ha spiegato l’avvocato Marulli di San Cesario Carniglia – è finalizzata esclusivamente ad ottenere il ripristino della legalità, la tutela della sicurezza pubblica e la conservazione di un luogo della memoria inserito all’interno di uno dei cimiteri monumentali più importanti del mondo.

Il rispetto dovuto ai defunti e ai luoghi della loro sepoltura costituisce un principio di civiltà giuridica che impone alle istituzioni di assicurare la necessaria manutenzione e conservazione del patrimonio cimiteriale, demandando all’autorità giudiziaria ogni valutazione in ordine alle eventuali responsabilità”.