DDAA, nove misure cautelari nell’ambiente anarco insurrezionalista

L’operazione tra Liguria e Toscana. Era stata creata anche la pubblicazione quindicinale “Bezmotivny – Senza Motivo”

La Polizia di Stato di Genova, La Spezia e Massa Carrara ha eseguito nove misure cautelari emesse dal gip del capoluogo ligure su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

L’operazione, che è il risultato di un’indagine durata due anni, si è svolta con la partecipazione degli uomini del Servizio per il contrasto all’estremismo e al terrorismo interno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

I nove fermati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, istigazione e apologia con finalità di terrorismo e offesa all’onore e al prestigio del presidente della Repubblica a carico di altrettanti militanti anarco-insurrezionalisti appartenenti al gruppo legato al circolo anarchico Gogliardo Fiaschi di Carrara, nell’orbita della Federazione Anarchico Informale (FA Informale) e il Fronte Rivoluzionario Internazionale.

In particolare i componenti del circolo erano dediti, secondo l’ipotesi accusatoria, all’attività di propaganda sovversiva attuata mediante la redazione, la stampa e la diffusione sull’intero territorio nazionale del periodico clandestino denominato “Bezmotivny – Senza Motivo”

In particolare un 27enne è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, tre indagati, tra 56 e 35 anni, sono agli arresti domiciliari, mentre altri cinque, di età compresa tra i 47 e i 29 anni, hanno l’obbligo di dimora.

Sono anche state eseguite 10 perquisizioni locali, personali e informatiche nelle province di Bergamo, Lucca, Massa Carrara, L’Aquila e Perugia con il concorso delle Digos competenti per territorio.

L’indagine dei poliziotti è coordinati dal sostituto procuratore Federico Manotti della Dda ligure.

Naturalmente riguardo le persone indagate vale la presunzione di innocenza – in base agli artt. 27 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – delle persone sottoposte ad indagini preliminari, nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati.