Davide Nardini convocato ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou

Non si spengono gli echi del successo del 45° Trofeo Nico Sapio, la grande competizione di nuoto internazionale a firma di Genova Nuoto e My Sport andata in scena alla piscina Sciorba da venerdì 9 a domenica 11 novembre.

Davide Nardini, bergamasco classe 1999 in forza da quest’anno al Genova Nuoto, è stato convocato dal Direttore Tecnico Cesare Butini per partecipare ai Mondiali in vasca corta che si svolgeranno a Hangzhou dall’11 al 16 dicembre. Nardini si qualifica per 4×100 stile libero proprio in ragione del crono (47”73 PB) ottenuto in finale al Trofeo Nico Sapio.

La stagione 2017/2018 di Nardini si era caratterizzata per gli argenti (100 e 200 stile libero) e i bronzi (50 delfino e 50 dorso) ai Categoria Estivi di Roma e per i piazzamenti di rilievo ai Criteria Invernali di Riccione, contraddistinti dal successo nei 50 delfino.

Il nuotatore della Genova Nuoto aveva, nella stagione precedente, conquistato un oro (con record mondiale Junior) e un bronzo rispettivamente agli Europei Juniores di Netanya e ai Mondiali Juniores di Indianapolis nuotando la frazione stile libero nella 4×100 mista.

“Qui a Genova mi trovo bene, soprattutto con i compagni di squadra e gli allenatori che mi sostengono continuamente – afferma Nardini – Di questa città, mi piace la forza d’animo delle persone che nonostante quanto sia accaduto, tra crollo del Ponte Morandi e mareggiata di fine ottobre, non smettono mai di lottare”. Genova Nuoto e Mondiali. “Nuotare per la società della presidente Mara Sacchi è una responsabilità perché voglio ricambiare la grande fiducia con prestazioni pari a quella evidenziata al Trofeo Nico Sapio. L’obiettivo per il Mondiale è confermare il trend di crescita di questi miei primi mesi genovesi”.