Davanti a mitica trattoria Maura centro per migranti? Rossi ottiene il NO di Tursi

In via Pierino Pesce a Genova Sampierdarena nei giorni scorsi si sono appena conclusi i lavori di ripristino di un edificio posto di fronte alla mitica trattoria Maura.

Oggi in Consiglio comunale Davide Rossi (Lega) ha sottolineato che i residenti sono molto preoccupati per la destinazione d’uso dell’immobile, in quanto circola voce che sarebbe destinato a diventare una residenza per migranti richiedenti asilo.

“Ritengo – ha replicato l’assessore al Patrimonio Pietro Piciocchi – di poter rassicurare i cittadini circa la destinazione dell’edificio. Sarà riservato al social housing, ossia gli appartamenti saranno proposti in affitto a prezzo calmierato, attraverso la mediazione del Comune di Genova”.