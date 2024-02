Darwin Day al Liceo D’Oria con Evoluzione del Senso Critico

Il Liceo D’Oria celebra il Darwin Day con una conferenza il 12 febbraio 2024 alle ore 16, dedicata all’evoluzione del senso critico umano.

La conferenza esplorerà l’evoluzione umana, partendo dal “bipede barcollante” di circa 2 milioni di anni fa fino all’Homo Sapiens diffusosi globalmente. Durante questo processo, è emersa e si è sviluppata la morale umana, influenzata dalle sfide ambientali che hanno spinto gli antenati a collaborare nella ricerca del cibo, dando origine a una forma embrionale di etica.

Tuttavia, con l’avvento della rivoluzione neolitica, la proprietà privata, lo Stato e la schiavitù hanno portato a un aumento della violenza pianificata, culminando nelle guerre che ancora oggi affliggono molte regioni del mondo come Gaza e l’Ucraina.

La conferenza esplorerà anche l’origine evolutiva della razionalità umana e come il nostro cervello, pur non essendo stato modellato per renderci esseri razionali, abbia sviluppato caratteristiche utili alla sopravvivenza che possono portare a errori logici e cognitivi.

La razionalità, quindi, è una conquista lenta e faticosa necessaria per adattarsi al mondo complesso odierno.

Gli interventi prevedono Domenico Saguato di GenovaSolidale con una discussione su “Violenza e guerra nell’evoluzione della specie umana”, e Silvano Fuso, docente e divulgatore scientifico, che parlerà di “Darwin e la nostra irrazionalità”.

L’ingresso alla conferenza è libero per tutti gli interessati.