Danni maltempo, Toti: sospensione tasse e blocco dei mutui per imprese colpite

“Sospensione delle tasse e blocco dei mutui per le imprese liguri colpite dal maltempo che hanno interrotto la loro attività”.

Lo ha chiesto oggi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, a margine del sopralluogo compiuto nel borgo di Portofino, a Rapallo, Santa Margherita e Zoagli, per verificare i danni del maltempo e le soluzioni più idonee per ripristinare al più presto le condizioni di vivibilità, dopo la mareggiata che ha colpito tutta la Liguria e in particolare il Tigullio.

Al sopralluogo, compiuto su un mezzo della Guardia Costiera hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i tecnici del dipartimento regionale della Protezione civile.

Lunedì prossimo, in Prefettura a Genova, è previsto un incontro per fare il punto della situazione.

“La sospensione delle tasse e dei mutui – ha dichiarato Toti – dovrebbe essere inserita nell’ordinanza di Protezione civile e andare incontro alle esigenze di un territorio martoriato. Voglio comunque ringraziare tutti i volontari che in queste ore si sono dati da fare e hanno affiancato i cittadini per ripulire le spiagge e tutte le zone invase dalle macerie. I danni sono stati ovunque molto ingenti, ma in particolare alle infrastrutture del Tigullio di Portofino e Rapallo che ammontano a non meno di 200 milioni. Per questo serviranno lavori rapidi La strada da Paraggi a Portofino è un’opera di ingegneria complessa ma io penso che dovrà essere pronta con la prossima stagione. Sul sito web di Regione Liguria ci sono già i bollettini per richiedere il risarcimento dei danni, su cui poi dovrà essere il Governo a decidere”.

Nel frattempo, per cercare di togliere per quanto possibile dall’isolamento il borgo di Portofino, è previsto che la prossima settimana partano i lavori per la realizzazione e il consolidamento della strada che da Portofino Paese arriva fino a Portofino Vetta, collegandosi all’Aurelia.

Sarà il genio militare a realizzare i quasi 2 chilometri necessari per togliere dall’isolamento i residenti e consentire il passaggio delle merci. Si prevede una ventina di giorni per i lavori.