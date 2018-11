Danni maltempo in corso Italia: su Fb allarme coperture eternit ai Bagni San Nazaro

“Ho trovato questo commento sulla distruzione dello stabilimento di San Nazaro in corso Italia. Volevo sapere se qualcuno ha maggiori informazioni”.

E’ il post pubblicato oggi da un utente sul gruppo Fb “Genova contro il degrado” che a sua volta ha riportato il seguente allarme eternit lanciato sui social network.

Al momento, il Comune di Genova, che è proprietario della società che gestisce lo stabilimento balneare, non ha ancora fornito chiarimenti sui danni e su eventuali coperture in eternit spazzate via dal maltempo.

“Buongiorno scusate l’intromissione. Ho visto i danni enormi agli storici Bagni San Nazaro e me ne dispiaccio tantissimo. Volevo avvisare, qualora non lo sapessero già, che tutte le coperture delle cabine sono di eternit, cioè amianto. E ora, soprattutto dopo gli enormi danni subiti sono estremamente pericolose perché stanno certamente disperdendo fibre cancerogene di amianto su tutta la zona.

Urge l’intervento di bonifica specializzata di qualche ditta che rimuova e ripulisca a fondo tutto. Anche la stessa sabbia è sicuramente contaminata da amianto, a questo punto, e questa cosa può davvero diventare una strage.

Per favore, ve lo dico da tecnico, che qualcuno intervenga al più presto. Ci va di mezzo la salute pubblica e di tutti i futuri bagnanti che stenderanno l’asciugamano su sabbia mista ad amianto. Non rimuovete i detriti in maniera sbrigativa o tradizionale ma chiamate gente specializzata perchè si rischia davvero di contaminare di materiale sicuramente cancerogeno tutta la zona”.