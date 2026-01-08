Danneggiano motoveicoli in sosta a Genova: tre minorenni denunciati dalla Polizia

L’episodio nella notte tra il 5 e il 6 gennaio: quattro i mezzi danneggiati, i giovani rintracciati poco dopo in zona corso Italia

È scattato nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio l’intervento della Polizia di Stato di Genova a seguito di una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112. Intorno all’una, un cittadino ha allertato le forze dell’ordine riferendo la presenza di tre persone intente a danneggiare alcuni motoveicoli parcheggiati lungo via Zara, nel quartiere della Foce. La segnalazione ha consentito un rapido avvio delle ricerche da parte degli agenti dell’U.P.G. e S.P.

Il rintraccio dei tre minorenni

L’equipaggio intervenuto, dopo un breve controllo delle strade limitrofe, è riuscito a individuare e fermare tre ragazzi che corrispondevano alle descrizioni fornite. I giovani, tutti sedicenni, sono stati intercettati mentre correvano in direzione di corso Italia, a poca distanza dal luogo dei danneggiamenti. Due di loro risultano residenti a Genova, mentre il terzo è di nazionalità straniera.

Accertamenti e precedenti emersi

Condotti in Questura per gli accertamenti di rito, è emerso che due dei tre minorenni avevano già precedenti per reati contro il patrimonio. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno inoltre permesso di ricostruire l’accaduto e di quantificare i danni: sono quattro i motoveicoli risultati danneggiati durante l’azione notturna.

Le procedure adottate dalla Polizia

Al termine delle formalità previste, i tre sedicenni sono stati denunciati per il reato di danneggiamento e successivamente affidati ai rispettivi genitori, come previsto dalla normativa vigente in materia di minori. La Polizia di Stato ha ribadito che per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

