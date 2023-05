Dall’oro al bit, un incontro a cura della Banca d’Italia

Sala delle Grida a Palazzo della Borsa di Genova dalle 10.30

Giovedì 18 maggio, presso la Sala delle Grida della Palazzo della Borsa Via XX Settembre 44, Genova dalle ore 10.30, si svolge l’incontro “Dall’oro al bit: moneta, pagamenti, tutela”.

L’evento si inserisce nel percorso a tappe “In viaggio con la Banca d’Italia” che toccherà Genova il 18 e 19 maggio prossimi, con una serie di iniziative che trovate descritte più in dettaglio nel programma allegato.

I pagamenti elettronici sono sicuri? Avremo un euro digitale? Cosa sono i rischi cibernetici e come si governano in un mondo sostenibile?

Queste e altre domande troveranno risposta il 18 e il 19 maggio, durante la tappa genovese di “In viaggio con la Banca d’Italia”, una nuova iniziativa itinerante che mira a promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni.

“In viaggio” è un progetto su scala nazionale (cfr. l’allegata “Nota per la stampa”), basato su dieci moduli tematici dedicati alle tante funzioni della banca centrale (dalla politica monetaria alla ricerca economica), ma ciascun evento viene costruito su misura per la realtà locale. A Genova – città da sempre emblema di intraprendenza, concretezza e resilienza – si parlerà di innovazione sia negli ambiti più vicini alle attività della banca centrale, come il sistema dei pagamenti (“dall’oro al bit”), sia in senso più ampio, con uno sguardo al futuro del sistema economico-finanziario e della società.

Quattro le iniziative in programma

Giovedì 18 maggio dalle 9.00 alle 17.00 la Sede della Banca d’Italia in via Dante aprirà le porte alla cittadinanza, con visite guidate e laboratori di educazione finanziaria specificamente dedicati ai giovani, alle donne e agli anziani.

Sempre il 18, con inizio alle 10.30, presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa avrà luogo l’evento principale della tappa: un incontro pubblico su temi legati al futuro di economia e finanza, alla sicurezza cyber e alla tutela della clientela bancaria; vi prenderanno parte Ugo Salerno (Amministratore Delegato di RINA), Tommaso Profeta (Managing Director della Divisione Cyber Security Solutions di Leonardo S.p.A.), Giovanni Battista Pittaluga (Professore emerito di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Genova), il direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi e, per la Banca d’Italia, Magda Bianco (Capo del Dipartimento Tutela dei clienti ed educazione finanziaria) e Claudio Impenna (Capo del Servizio Supervisione dei mercati e sistema dei pagamenti).

La moderazione sarà a cura di Paola Ansuini, responsabile per la comunicazione in materia di cultura finanziaria della Banca d’Italia, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Daniela Palumbo, Direttrice della Sede di Genova della Banca d’Italia, Laura Lauro, Presidente della Commissione Affari generali, istituzionali e Bilancio della Regione Liguria, e a Mario Mascia, Assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova.

Venerdì 19 alle 9.30 si terrà presso l’Aula Cabella del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, in via Balbi 5, un incontro dal titolo “La moneta, cinquemila anni ben portati”, animato dal Capo del Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia Riccardo De Bonis.

Alle 11.30 di venerdì 19, infine, la sede di Confindustria Genova ospiterà una tavola rotonda sul dialogo tra banca e piccola impresa, con la partecipazione di Andrea Razeto (Presidente Piccola Industria, Confindustria Genova) e, per la Banca d’Italia, di Daniela Palumbo (Direttrice della Sede di Genova), Paolo Finaldi Russo (Servizio Educazione finanziaria) e Stefano Giuseppe Carissimi (Nucleo per le attività di Vigilanza della Sede di Genova).

Informazioni e approfondimenti sono disponibili sul portale di educazione finanziaria L’economia per tutti