Dalla Liguria alla Corsica in traghetto: porti, collegamenti e consigli di viaggio

Per i residenti della costa ligure e del Nord Ovest in generale, la Corsica non è solo una destinazione turistica per l’estate, ma un territorio incredibilmente accessibile per chi cerca un viaggio culturale o sportivo anche fuori stagione.

La Liguria è la porta d’accesso più strategica e comoda per raggiungere le principali località corse via mare, grazie a una rete di collegamenti navali efficiente e ben consolidata. I traghetti Liguria – Corsica sono la soluzione ideale per chi desidera portare con sé l’auto o il camper, estendendo la libertà di movimento anche sull’isola.

Le città portuali di Genova e Savona, supportate anche dal vicino scalo di Livorno, sono i veri snodi marittimi che collegano l’Italia settentrionale a destinazioni chiave come Bastia, Isola Rossa.

Per avere un quadro completo e aggiornato su tutte le tratte, le compagnie e le tariffe disponibili, è sempre consigliabile consultare una risorsa informativa dedicata ai collegamenti marittimi, che offra un confronto rapido e trasparente tra le diverse opzioni.

Porti liguri collegati alla Corsica

La prossimità geografica e la tradizione marittima rendono i porti della Liguria i pilastri dei collegamenti con l’isola.

Genova – Bastia

Il porto di Genova è storicamente il principale punto di partenza per i traghetti per la Corsica dal Nord Ovest italiano. La linea Genova-Bastia è tra le più attive e frequenti, offrendo una connessione diretta con la città che funge da principale porta d’ingresso all’isola.

Compagnie: Le rotte sono servite da compagnie come Moby e Corsica Ferries .

Le rotte sono servite da compagnie come e . Durata e Frequenza: La traversata diurna in media intorno alle 5. Le partenze mantengono un’ottima frequenza, in particolare durante l’alta stagione, sulle tratte attive tutto l’anno.

Savona – Bastia / Isola Rossa / Calvi

Per chi abita nel Ponente ligure o proviene dal Piemonte, il porto di Savona offre una comodità logistica insuperabile. Lo scalo savonese garantisce un accesso rapido a diverse località corse, rendendolo un hub versatile per il viaggio via mare.

Savona collega:

Bastia: Il principale punto di ingresso in Corsica , strategico per chi intende esplorare il nord e il Cap Corse.

Il , strategico per chi intende esplorare il nord e il Cap Corse. Isola Rossa (Île-Rousse): Famosa per le sue rocce rosse e il fascino pittoresco, è una meta balneare ideale.

Livorno – Bastia / Isola Rossa

Anche se si trova in Toscana, il porto di Livorno è strategico per i viaggiatori che partono dalla Liguria Orientale (Spezzino). Le sue linee veloci e l’ampia offerta di orari lo rendono spesso una valida opzione. Livorno collega efficacemente a Bastia e Isola Rossa, offrendo tempi di navigazione e frequenze competitive.

Quando partire: stagioni e orari ideali

I collegamenti marittimi con la Corsica sono attivi in diverse fasce orarie. Molte tratte su Bastia sono attive tutto l’anno, permettendo anche viaggi fuori stagione, ideali per chi cerca la tranquillità o vuole dedicarsi al trekking e all’esplorazione culturale.

In generale, il periodo che va da aprile a settembre è quello con la maggiore frequenza per tutti i collegamenti.

Un consiglio pratico: in alta stagione e durante i periodi festivi, la prenotazione anticipata è fondamentale per assicurarsi un posto e tariffe più convenienti, specialmente quando si viaggia con un veicolo. Si può scegliere tra partenze notturne(con cabina per dormire) o diurne, una flessibilità preziosa per ottimizzare i tempi del viaggio.

Come prenotare il tuo traghetto in pochi click

Pianificare la traversata in traghetto oggi è estremamente semplice e veloce grazie ai portali di prenotazione online.

Sul portale TraghettiPer Corsica, è possibile:

Confrontare: Inserendo il porto di partenza, di arrivo e il numero di passeggeri, il sistema confronta in pochi secondi tratte, compagnie e tariffe disponibili per la data selezionata. Scegliere: Si visualizzano tutte le soluzioni in una schermata chiara. Acquistare: La prenotazione online è sicura e il biglietto viene ricevuto comodamente via email.

Per la sua posizione geografica privilegiata e la sua rete portuale, la Liguria è il punto di partenza più comodo e naturale per chiunque voglia imbarcarsi alla scoperta della Corsica via mare. L’ampia offerta di rotte da Genova, Savona e dal vicino Livorno assicura che ogni esigenza di viaggio trovi la soluzione perfetta.

Per consultare tutte le opzioni di viaggio disponibili e pianificare la tua prossima avventura nell’Isola della Bellezza in modo semplice, rapido e conveniente, consulta il portale di TraghettiPer Corsica.