Dal Teatro Nazionale, ultime notizie

Nel giugno 2022 la regista e drammaturga Laura Sicignano si è recata nel campo profughi di Kakuma, situato tra il Kenya e il Sud Sudan.

Da quell’esperienza è nato Kakuma – fishing in the desert, uno spettacolo teatrale diretto dalla stessa Sicignano e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Da venerdì 30 giugno il progetto si arricchisce di una nuova tappa diventando un podcast in lingua inglese, disponibile sulle principali piattaforme come Spotify e Spreaker.

Lo spettacolo è stato rappresentato lo scorso gennaio alla Sala Mercato e, con protagoniste Irene Serini e la danzatrice Susannah Iheme, sarà ripreso in primavera a Genova (Sala Mercato 5-6 aprile), a Milano (Teatro Elfo Puccini 9-14 aprile) e in altre città ancora da definire. Sempre nella prima parte del 2024 verrà pubblicata la versione in lingua italiana del podcast.

Il Parco dell’Acquasola continua ad essere la suggestiva location di As you like it di William Shakespeare, il nuovo spettacolo del Teatro Nazionale con la regia di Roberta Torre, che sarà in scena fino al 2 luglio alle ore 21.

Una versione ironica e contemporanea dell’irresistibile commedia shakespeariana, ambientata tra gli anni Sessanta e Settanta con hippies e figli dei fiori che danzano e ballano al ritmo di successi dell’epoca.

Il gioco di travestimenti e scambio di ruoli della trama è amplificato dall’interpretazione delle ironiche e irriverenti Nina’s Drag Queens, collettivo formato da attori e danzatori che del travestitismo ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Al loro fianco 14 giovani attrici e attori appena diplomati alla Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”.

Costumi curati dal due volte candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini.

Grazie ai fondi del PNRR, messi a disposizione dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, saranno effettuati ai Teatri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico che permetteranno di accogliere gli spettatori in ambienti molto migliorati. In particolare sarà completamente rinnovato il Teatro Ivo Chiesa, che resterà chiuso nei primi mesi della stagione e si riaprirà, completamente rinnovato, il 30 gennaio con “Fantozzi, una tragedia”.

Negli spettacoli che seguiranno nello stesso Teatro da segnalare la ripresa de” I maneggi” di Govi dal 23 al 28 di aprile.

La nuova stagione del Teatro Nazionale si aprirà il 12 ottobre 2023 al Teatro Modena con La vida es sueno di Pedro Calderon de la Barca, interpretato dagli attori della Compagnia Nacional de Teatro Clàsico di Madrid. Segnaliamo le produzioni che si avvicenderanno fino al 3 marzo.

The Bacchae il 10-11 novembre alla sala Mercato; L’ avaro di Molière dal 14 al 26 novembre al Modena; Turandot di Carlo Gozzi dal 5 al 17 dicembre al Teatro Eleonora Duse; La ferocia dal 16 al 21 gennaio al Modena, Gli innamorati di Carlo Goldoni dal 23 gennaio al 4 febbraio alla Sala Mercato. ELISA PRATO

Maggiori dettagli sul sito teatronazionalegenova.it