Daisy Osauke, presi i lanciatori di uova per strada: cade la bufala del razzismo

Era un pericoloso e “stupido gioco” non un gesto razzista. Sono stati identificati oggi dai carabinieri di Torino gli aggressori dell’atleta azzurra, di origini nigeriane, Daisy Osakue, iscritta ai Giovani Democratici (movimento giovanile del Pd).

Rixi e Salvini: guarisci presto Daisy e torna a vincere. Carabinieri escludono gesto razzista

Si tratta di tre giovani residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, che sono stati denunciati per lesioni e omissioni di soccorso ma senza l’aggravante razziale.

Secondo quanto riferito agli investigatori, la motivazione del gesto, ovviamente non giustificabile e da condannare, é riconducibile a “mera goliardia”.

Esclusa quindi l’aggravante razziale ipotizzata in un primo momento da buonisti e sinistra, ma già smentita dai carabinieri, coordinati dalla procura, perché in precedenza erano stati registrati altri lanci di uova anche contro persone che non sono di colore.

Infatti, tra gli ultimi episodi dei lanci di uova nella zona di Moncalieri erano stati riferiti quelli in danno di un pensionato torinese e poi di tre donne italiane (nessuna delle quali di colore) all’uscita di una pizzeria.

Il figlio 19enne del proprietario del Fiat Doblò, utilizzato dalla banda di giovanissimi per lanciare le uova ai passanti, avrebbe ammesso ai carabinieri almeno 7 lanci avvenuti nel giro di un paio di mesi. Anche loro, convocati in caserma, avrebbero ammesso le proprie responsabilità e si sarebbero scusati, confermando di avere agito stupidamente “solo per goliardia”.