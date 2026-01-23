Dado Moroni in concerto a Rapallo con il progetto 4th

Il pianista jazz genovese sul palco dell’Auditorium delle Clarisse con un quartetto internazionale

Dado Moroni è considerato una delle figure più autorevoli del jazz italiano, apprezzato anche in ambito internazionale per la sua capacità di dialogare con i grandi interpreti della tradizione afroamericana e del post-bop. Il suo stile, riconoscibile e solido, affonda le radici nel blues e nello swing, con un controllo ritmico che ne ha definito il profilo artistico nel panorama jazz moderno.

Il concerto all’Auditorium delle Clarisse

Venerdì 23 gennaio, con inizio alle 21, Moroni sarà protagonista al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. L’appuntamento rientra nel progetto musicale “4th – Patto Armonico”, nato dall’incontro di musicisti accomunati da una visione condivisa del jazz, capace di guardare all’evoluzione del linguaggio senza perdere il legame con le sue origini.

Un quartetto tra tradizione e ricerca

Accanto al pianista genovese saliranno sul palco il sassofonista spagnolo Perico Sambeat, il contrabbassista Tommaso Scannapieco e il batterista Giovanni Scacciamacchia. Quattro personalità diverse, unite da un percorso artistico coerente e da una forte identità musicale, daranno vita a un concerto che si muove tra improvvisazione, interplay e rispetto della tradizione jazzistica.