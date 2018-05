Da stasera al Carlo Felice Lucia di Lammermoor

Dopo l’ultima edizione del febbraio 2015 successivamente portata in tournee in Oman, questa sera, martedì 29 maggio alle ore 20.30, al Teatro Carlo Felice, va in scena “Lucia di Lammermoor”, dramma tragico in due parti e tre atti di Salvatore Cammarano, tratto dal romanzo The Bride of Lammermoor di Sir Walter Scott, su musiche di Gaetano Donizetti.

La Lucia è la più famosa tra le opere serie di Donizetti. La prima assoluta ebbe luogo con grande successo al Real teatro di San Carlo di Napoli il 26 settembre 1835, dove nei ruoli dei protagonisti figuravano Fanny Tacchinardi (Lucia), Gilbert Duprez (Edgardo) e Domenico Cosselli (Enrico). Dopo la prima napoletana, Donizetti scrisse al suo editore Ricordi: « Lucia di Lammermoor andò, e permetti che amichevolmente mi vergogni e ti dica la verità. Ha piaciuto e piaciuto assai. Per molte volte fui chiamato fuori e ben molte anche i cantanti. Ogni pezzo fu ascoltato con religioso silenzio e da spontanei evviva festeggiato. »

Dopo il debutto napoletano Donizetti autorizzò numerose variazioni per le esecuzioni in altri teatri, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle cantanti. Particolarmente rilevante è però, l’edizione creata per la prima rappresentazione francese, a Parigi, in lingua, intitolata Lucie de Lammermoor, che presenta numerose differenze rispetto alla versione italiana.

Questo allestimento con la regia di Lorenzo Mariani, trova sul podio, a dirigere l’Orchestra ed il Coro del Teatro Carlo Felice, Andriy Yurchevich, mentre le scene sono di Maurizio Balò, i costumi sono firmati da Silvia Aymonino, le luci sono di Linus Fellbom e le parti video sono state realizzate dai videomaker Fabio Massimo Iaquone e Luca Attilii. L’allestimento è in coproduzione Fondazione Teatro Carlo Felice – Fondazione Teatro Comunale di Bologna– ABAO-OLBE di Bilbao.

L’opera si avvale di due cast prestigiosi che si alterneranno nelle recite (questa sera il primo e da domani il secondo): Zuzana Marková, Elena Mosuc (Lucia), Andrea Bocelli, Luciano Ganci (Edgardo) che entrambi debuttano nel ruolo , Stefano Antonucci, Federico Longhi (Enrico), Mariano Buccino, Alessio Cacciamani (Raimondo). Completano il cast Marcello Nardis, Blagoj Nacoski (Arturo), Carlotta Vichi (Alisa) e Didier Pieri (Normanno).

Lo spettacolo sarà in scena fino a martedì 5 giugno.

Francesca Camponero