Da Performa! nuovi corsi gratuiti rivolti a residenti o domiciliati in Liguria

CFLC lancia “Performa!”, un percorso formativo gratuito in digitale per accrescere competenze tecnologiche e professionali sul territorio ligure

Da Performa! arrivano nuovi corsi gratuiti rivolti a residenti o domiciliati in Liguria occupati, disoccupati e inattivi: un’opportunità concreta per sviluppare competenze digitali utili nel lavoro e nella vita quotidiana.

C.F.L.C. – Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione (impresa sociale) – ente accreditato in Regione Liguria per la formazione e i servizi al lavoro annuncia il lancio di Performa!, un programma di formazione digitale completamente gratuito destinato a persone maggiorenni che vivono in Liguria. Il progetto è pensato per promuovere l’aggiornamento professionale, la riqualificazione e l’innovazione, favorendo l’inclusione nel mercato del lavoro e la competitività regionale.

Cosa offre Performa!

Performa! propone corsi strutturati in due macro-aree: Laboratorio Digitale e Digital For Business, coprendo temi strategici come la comunicazione digitale, l’analisi dei dati, la creazione di contenuti visivi e video, lo sviluppo web, l’intelligenza artificiale, e l’ottimizzazione dei processi aziendali. Le lezioni si tengono in modalità mista: a distanza e in presenza presso la sede CFLC a Genova, con un metodo didattico pratico e laboratoriale. Al termine di ciascun percorso, i partecipanti ricevono un attestato di frequenza che mette in trasparenza le competenze acquisite.

Francesco Trocino, Direttore di CFLC, sottolinea che “Performa! vuole dare a tutti la possibilità di accedere a competenze digitali concrete e immediatamente utili. Le nuove tecnologie trasformano il mercato del lavoro: questi corsi sostengono persone e imprese, promuovendo innovazione e crescita”.

I percorsi formativi: gli ambiti e i contenuti

Nell’Area Laboratorio Digitale si trovano tre percorsi principali. Il primo riguarda le strategie di web marketing e social media (40 ore), con un focus su campagne online, misurazione dei risultati e presenza efficace sui social. Il secondo percorso, Data Management e Business Intelligence con Excel, prevede livelli base e intermedio (32 ore) e insegna ad analizzare dati, creare report significativi e supportare le decisioni aziendali. Infine, Visual Content Creation con Canva e AI (36 ore) guida i partecipanti nella produzione di grafica e video grazie a strumenti digitali e intelligenza artificiale.

Nell’Area Digital For Business sono invece previsti tre altri corsi. Il primo, WordPress & AI – sviluppare un sito web autonomamente (50 ore), permette di ideare, progettare e pubblicare un sito con l’aiuto dell’AI. Il secondo, AI e Automazione per il Business (40 ore), introduce l’uso dell’intelligenza artificiale per semplificare flussi di lavoro e accrescere l’efficienza aziendale. Il terzo percorso riguarda il Social Media Marketing: strategie e strumenti per la crescita online (40 ore), con un approccio strategico per pianificare, gestire e ottimizzare la presenza sui principali social network.

Requisiti di partecipazione e modalità di iscrizione

I corsi sono completamente gratuiti e destinati a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Liguria che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Sono pensati per occupati, disoccupati e inattivi. Ogni corso prevede due edizioni con, ciascuna, 15 posti disponibili. È inoltre possibile iscriversi a più percorsi per costruire un percorso formativo su misura in base ai propri obiettivi e bisogni.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Il modulo di registrazione è disponibile sul sito ufficiale di CFLC, che fornisce anche tutte le informazioni su modalità, tempi e requisiti . Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare lo staff al numero 010 8078682 o via email all’indirizzo formazione@cflc.it.

Il contesto e il finanziamento

Performa! fa parte dell’avviso regionale attivato da Regione Liguria, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo+ (Programma FSE+ 2021-2027). Questo bando è finalizzato a sostenere percorsi di formazione permanente di breve e media durata per migliorare l’occupabilità e l’adattabilità delle persone al mercato del lavoro, con un’attenzione particolare alle competenze green e digitali. Le domande per beneficiare di questi percorsi formativi sono presentate agli enti formativi accreditati tramite ALFA Liguria, secondo una modalità a sportello, fino a esaurimento delle risorse.

Chi è CFLC

CFLC – Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione – è un’impresa sociale con sede a Genova, attiva soprattutto nelle province di Genova, Savona e Imperia. Fondata nel 2013, CFLC opera nei settori della formazione professionale, dei servizi al lavoro, e dello sviluppo locale, promuovendo corsi riconosciuti a livello regionale ed europeo. L’ente si occupa di orientamento, accompagnamento al lavoro, certificazione delle competenze e consulenza per imprese sul tema della formazione.

