Da oggi biglietto integrato Euroflora e Acquario di Genova

In occasione di Euroflora si consolida ulteriormente la collaborazione tra Porto Antico di Genova Spa e Costa Edutainment. Per arricchire l’offerta turistica della città da oggi sarà possibile acquistare il biglietto integrato Euroflora + Acquario di Genova che dà diritto a un ingresso alla floralies in corso fino all’8 maggio nei Parchi e nei Musei di Nervi e un ingresso all’Acquario del Porto Antico.

L’offerta integrata, acquistabile solo fino all’8 maggio, è strutturata in due momenti: acquistando esclusivamente online il biglietto “Promozione Euroflora” per l’Acquario su www.acquariodigenova.it i visitatori riceveranno anche un coupon per l’acquisto alle casse di Euroflora del biglietto per la floralies alla tariffa scontata dedicata. Complessivamente i due titoli di ingresso avranno un costo di 35 Euro per gli adulti e 29 Euro per i ragazzi.

Il biglietto per l’Acquario inserito nella speciale offerta integrata è valido per un anno dal momento dell’acquisto e potrà essere utilizzato anche oltre la durata di Euroflora, prenotando giorno e fascia oraria di ingresso sul sito www.acquariodigenova.it e pianificando la visita al meglio secondo le proprie esigenze e la propria disponibilità di tempo.