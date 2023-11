Da lunedì ad Alassio l’ Educazione Stradale al PalaRavizza

SAVONA. 25 NOV. Dal 27 novembre a venerdì 1 dicembre il “Palasport Ravizza” di Alassio tornerà ad essere la sede del progetto “Sulla Strada Giusta”, rivolto agli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia agli Istituti Superiori, per far comprendere alle nuove generazioni il significato di educazione stradale, legalità e sicurezza. L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è organizzata dalla Polizia Municipale di Alassio in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Aeronautica Militare, Guardia di Finanza, Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ricco e articolato il programma della manifestazione che vedrà molti ospiti e sarà moderato da Marco Dottore.

“Si avvicina il decennale di “Sulla Strada Giusta” – spiega l’ideatore e l’organizzatore dell’evento, il Comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella – e con il consueto impegno abbiamo cercato di allestire un’altra interessante edizione di un evento formativo ormai consolidato e conosciuto in tutti gli istituti scolastici di Alassio e del Comprensorio. Un doveroso “grazie” va rivolto alle Forze Armate e alla Forze di Polizia e Soccorso che operano sul territorio e che collaborano alla buona riuscita di una settimana rivolta a fornire messaggi utili nella crescita dei bambini e dei ragazzi partecipanti. Grazie come sempre all’Amministrazione Comunale per la rinnovata fiducia nel nostro progetto e alla Regione Liguria per il Patrocinio che ci concede fin dalla prima edizione. “Sulla Strada Giusta” è stata una nostra idea ma è ora un progetto che appartiene a tutti coloro che lo realizzano, che lo seguono e lo apprezzano. E’ questo il risultato più importante”.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – di questa iniziativa corale, coinvolgente e di così alto livello formativo che di anno in anno cresce sempre di più. Oggi più che mai, pensando anche ai molti fatti di cronaca che ci lasciano sgomenti, sentiamo la necessità di progetti come questo, capaci di offrire ai nostri bambini e ragazzi messaggi importanti, positivi e utili per la loro vita”.

Si inizia lunedì e martedì rispettivamente con le Scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria, alle quali verrà proposto il seguente programma: “Conosciamo le divise” – Chi sono e cosa fanno; “Regole e Ambiente” – Divertiamoci con Fem Spettacoli; “Pompieropoli” – Attività ludiche con i Vigili del Fuoco; “Occhi aperti sulle strade” e “Occhi aperti tutti in bici” – percorsi animati con la Polizia Municipale. Ai partecipanti verrà offerto un simpatico gadget.

Mercoledì 29 novembre ospiti dell’evento saranno gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, con un ricco programma così composto: “In volo ma sempre vicini” a cura del Nucleo Elicotteri dell’Arma dei Carabinieri; “L’Arma Azzurra nell’anno del Centenario” a cura dell’Aeronautica Militare; “Le unità cinofile antidroga” a cura della Guardia di Finanza; “La salvaguardia della vita in mare” a cura della Capitaneria di Porto; “Cyberbullismo, come difendersi” a cura della Polizia Postale; ed infine “Possiamo aiutarti”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ospiti della giornata saranno Fabrizio Maiello, che porterà una testimonianza dal titolo “Il Maradona delle carceri”; il geologo Alessandro Scarpati e l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta, il cui intervento verterà sul tema “Alluvioni e Protezione Civile: consigli utili”; Stefano Palmieri sarà invece protagonista dell’incontro “La mia tenacia mi aiuta a fare centro”; i genitori di Fabrizio Catalano, giovane scomparso nel 2005 ad Assisi, raccontano “La storia del nostro Fabrizio”; l’Associazione Italiana Arbitri presenta l’esperienza “Applicare le regole”; l’antropologa e odontologa forense Chantal Milani presenta il suo lavoro con l’intervento dal titolo “Di chi sono le ossa e i denti”; Carlotta Gilli, nuotatrice olimpionica affetta da retinopatia degenerativa, è “Una campionessa speciale con noi”; verrà infine trasmesso il video di Alessio Sakara “Un pugno in faccia al bullismo”.

Giovedì 30 novembre toccherà agli alunni del biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che verranno accolti con le seguenti iniziative: “In volo ma sempre vicini” a cura del Nucleo Elicotteri dell’Arma dei Carabinieri; “Aeronautica e Meteo” a cura dell’Aeronatutica Militare; “No al falso, una guerra giusta”, a cura della Guardia di Finanza; “Possiamo aiutarti”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; “I sommozzatori della Guardia Costiera”, a cura della Capitaneria di Porto; “Un nemico chiamato bullismo” a cura della Polizia di Stato. Importanti ospiti anche in questa giornata, a partire da Max Laudadio di “Striscia La Notizia”, che intratterrà i ragazzi con “I consigli di Max”; dopo di lui interverranno nuovamente il geologo Alessandro Scarpati e l’Assessore Franca Giannotta sul tema “Alluvioni e Protezione Civile: consigli utili”; i genitori di Fabrizio Catalano con la loro toccante testimonianza; l’Associazione Italiana Arbitri con “Applicare le regole”; Chantal Milani con “Di chi sono le ossa e i denti”; l’Associazione Supereroi per voi con “Un sorriso per i bambini sfortunati”; verrà infine trasmesso il video di Alessio Sakara “Un pugno in faccia al bullismo”.

Nella giornata conclusiva verranno coinvolti gli studenti del triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali verrà proposto lo spettacolo contro la droga di Itineraria Teatro dal titolo “Stupefatto”, con Fabrizio De Giovanni. Ai ragazzi verrà inoltre proposto il seguente programma: “In volo ma sempre vicini” a cura del Nucleo Elicotteri dell’Arma dei Carabinieri; Possiamo aiutarti”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; “Non distrarti sulle strade”, a cura della Polizia Stradale; “Un fenomeno da debellare: la violenza di genere”, a cura della Polizia di Stato. Ospiti della giornata il geologo Alessandro Scarpati e l’Assessore Franca Giannotta sul tema “Alluvioni e Protezione Civile: consigli utili”; l’Associazione Italiana Arbitri con “Applicare le regole”; l’Associazione Supereroi per voi con “Un sorriso per i bambini sfortunati”; verrà trasmesso il video di Alessio Sakara “Un pugno in faccia al bullismo”.

Parlando di Educazione a stradale è obblligatorio riferire una protesta che una Monica Colombo, una ciclista, ha inviato oggi alla direzione della TPL ( Trasporto Pubblico Locale della Provicnia di Savona) che riproduco integralmente: “Stamattina alle ore 7.45, direzione Alassio, nel tratto a curve di Punta Murena, un Vs. autista ha messo in serio pericolo la mia incolumità, eseguendo il sorpasso e dandomi poche decine di cm.di spazio vitale.Percorro in bicicletta da anni questo tratto per andare a lavorare, indosso casco luminoso, pettorina rinfrangente ed ho luce anteriore e posteriore su bicicletta ANCHE NELLE ORE DIURNE.Molti dei Vs. autisti ormai mi conoscono, io cerco di collaborare e quando vedo giungere il pullman nello specchietto, appena possibile, faccio in modo di dare strada.Questa mattina, non ho avuto il tempo necessario perchè l’autista mi ha superato senza allargarsi minimamente e mettendomi seriamente in pericolo.Purtroppo non sono in grado di comunicare la targa del mezzo.e questo renderà nullo questo mio reclamo, ma Vi chiedo comunque di esortare i vs. autisti a rispettare le distanze di sicurezza.In caso di investimento,Io rischio la vita ma LORO rischiano di non poter più lavorare.Se non hanno una coscienza verso il prossimo che abbiano almeno un insano egoismo. Ringrazio e cordialmente saluto, Monica Colombo.

CLAUDIO ALMANZI