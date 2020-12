Da lunedì a Sestri Levante la consegna dei buoni spesa

Sestri Levante, al via lunedì la consegna dei buoni spesa erogati dal Comune per il supporto alle situazioni di difficoltà economica: 259 le domande accolte.

Sono in corso in queste ore le telefonate per concordare il giorno di consegna dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità ai cittadini di Sestri Levante che ne hanno fatto richiesta ed erogati dal Comune grazie ai fondi del Governo arrivati nelle scorse settimane. Saranno tutti consegnati entro Natale.

Il bando per presentare la richiesta di assegnazione è stato aperto da inizio dicembre a mercoledì 16, periodo durante il quale sono arrivate 261 domande, di cui 259 sono state accolte poiché rispondenti ai parametri richiesti per l’accesso alla misura di sostegno.

Il totale dell’erogazione supera i 90 mila euro e la consegna comincerà lunedì 21 dicembre: i buoni saranno erogati da un minimo di 225 euro per i nuclei composti da una o due persone a un massimo di 650 euro per i nuclei con quattro o più figli minori.

“Abbiamo definito tante azioni di supporto alle situazioni di difficoltà causate dalla Covid-19 ma anche, purtroppo, indipendenti da essa, per dare un aiuto concreto nei diversi ambiti sociali, dalle famiglie, agli anziani, al commercio – commentano la Sindaca Valentina Ghio e l’Assessore Lucia Pinasco-. Il lavoro che abbiamo impostato è stato improntato anche alla maggiore integrazione possibile delle misure tra loro, così che possano interagire ed essere efficaci al massimo. In questo caso abbiamo scelto di coinvolgere il più possibile il tessuto commerciale locale dando la possibilità di spendere i buoni anche nei negozi di vicinato che hanno dato la propria disponibilità: i 90 mila euro che andiamo a erogare verranno quindi spesi nelle attività commerciali di Sestri Levante, così che questa misura di supporto sociale possa essere anche un volano per il commercio locale”.

Dopo l’assegnazione dei buoni in relazione ai parametri di calcolo definiti per una equa distribuzione degli stessi, restano nelle disponibilità del Comune circa 9 mila euro che verranno utilizzati per ulteriori aiuti a situazioni di emergenza e alle realtà di volontariato impegnate nel supporto alimentare di persone in difficoltà economica. Questa misura si va ad aggiungere all’erogazione di 13 mila euro a favore del Centro di distribuzione alimentare e alla mensa dei frati cappuccini decisi dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, due realtà che in questi mesi hanno dovuto affrontare, oltre al lavoro ordinario, anche le emergenze legate alle nuove povertà.

Le misure rientrano all’interno dell’articolato piano di sostegno ad anziani, famiglie, imprese e associazionismo dell’Amministrazione Comunale all’interno del quale rientrano il bando per l’aiuto al pagamento degli affitti, del riscaldamento e dei trasporti, aperti in questi giorni, e nuove misure per il sostegno della spesa delle famiglie e delle imprese e dell’associazionismo locale che usciranno entro la fine dell’anno e la consegna dei kit di autoprotezione agli anziani e alle persone più fragili, che verrà completata prima di Natale.