Da lunedì 24 in Bassa Val Bisagno prende il via il progetto “Lost in Macondo”, settimana della residenza teatrale del Collettivo l’amalgama

Da lunedì 24 in Bassa Val Bisagno prende il via il progetto “Lost in Macondo”. Gli attori vivranno a contatto con gli abitanti del luogo per preparare lo spettacolo itinerante “Lost in Macondo”, in scena domenica 30 ottobre tra Villa Imperiale e le piazze del territorio

Da lunedì 24 ottobre 2022 in Bassa Val Bisagno prende il via il progetto “Lost in Macondo”, ideato e realizzato dal Collettivo L’Amalgama, una residenza artistica e teatrale di una settimana per le vie del quartiere di San Fruttuoso che porterà alla messa in scena dell’omonimo spettacolo itinerante liberamente ispirato al romanzo “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez, in programma domenica 30 ottobre 2022. Il progetto, dopo diverse tappe in paesi e piccoli Comuni, per la prima volta viene portato in scena in una grande città come Genova

L’iniziativa fa parte del progetto “QuartierArte – Percorsi spettacolari in Bassa Val Bisagno”, ideato e realizzato dal Teatro Garage e dall’associazione La Chascona con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la storia e la cittadinanza del luogo attraverso attività artistiche e didattico-formative. Il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo in accordo con il Comune di Genova a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città.

Per una settimana, da lunedì 24 ottobre a domenica 30 ottobre, i cinque attori e le cinque attrici della Compagnia L’Amalgama si stabiliranno nel territorio della Bassa Val Bisagno, dando vita e una vera e propria residenza teatrale, e, stimolati dalle storie degli abitanti del posto e dalle leggende e tradizioni del luogo, prepareranno lo spettacolo finale.

La compagnia occuperà gli spazi all’aperto per le prove (in particolare Villa Imperiale, Via Torti e Piazza Martinez), chiedendo la collaborazione artistica e tecnica degli abitanti del luogo, valorizzandone le tradizioni e l’associazionismo. Alla fine della settimana di residenza, il pubblico assisterà allo spettacolo creato.

Lo spettacolo finale, in modalità itinerante e gratuito, partirà domenica 30 ottobre 2022 alle ore 15.30 da via G. De Paoli, traversa di via Paolo Giacometti, e attraverserà le piazze e le vie principali del quartiere per poi arrivare a Villa Imperiale. In caso di forte pioggia lo spettacolo sarà rappresentato a Villa Piantelli (Corso De Stefanis 8).

L’obiettivo del progetto “Lost in Macondo” è proprio quello di recuperare la componente magica presente nelle storie dei diversi Comuni italiani e di portare in scena le tradizioni dei singoli luoghi che caratterizzano il nostro Paese. La regia dello spettacolo è firmata da Andrea Collavino, la drammaturgia da Valentina Diana, i tecnici luci e suono sono Théo Longuemare e Alberto de Felice, i costumi sono curati da Lucia de Monte e Corinne Giunti.

Lo spettacolo è interpretato da Caterina Bernardi, Angelica Bifano, Jacopo Bottani, Federica Di Cesare, Massimiliano Di Corato, Gilberto Innocenti, Clara Roberta Mori, Davide Pachera, Stefano Pettenella e Miriam Russo. Il Collettivo L’Amalgama si è formato alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.