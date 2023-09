Dà in escandescenza sull’Intercity, Nordafricano arrestato dai carabinieri

E’ successo a Monterosso. Tre le persone coinvolte, due delle quali portate in ospedale

Episodio movimentato questa mattina a bordo del treno 666 Intercity diretto a Milano.

Un uomo nordafricano ha dato in escandescenza e ha aggredito tre persone dapprima verbalmente, poi dalle parole è passato ai fatti.

Il treno è rimasto fermo alla stazione di Monterosso a lungo, per circa un’ora e mezza e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, per permettere l’intervento dei Carabinieri che hanno poi condotto l’aggressore in caserma.

L’uomo era visibilmente agitato e ha trovato rifugio in una carrozza dalla quale è sceso solo dopo l’arrivo di una seconda gazzella.

Il treno fermo ha causato ritardi su tutte le linee in viaggio tra Sestri Levante e La Spezia fino a 90 minuti.

L’allarme al 118 era stato lancio alle 10,20 di questa mattina, direttamente da bordo treno.

L’Intercity si è fermato presso la stazione di Monterosso. A bordo tre le persone che hanno subito l’aggressione e sono rimaste ferite.

Sul posto è giunta l’automedica Delta 3 da Brugnato e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Monterosso. Due dei tre aggrediti sono stati portati al Sant’Andrea della Spezia in codice giallo, una terza ha invece proseguito il viaggio.

Tra i feriti anche un dipendente delle Fs, addetto alle pulizie a bordo treno.