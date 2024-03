Da domani il via alla coloratissima ShipyART

Questa mattina, in una bellissima giornata di sole, alla stampa è stata presentata in anteprima nei locali dell’ex Galata Caffè “ShipyART > l’arte di cantiere”.

Da domani la mostra di fotografie e altre installazioni che riguardano il mondo della nautica sarà aperta al pubblico fino al 5 maggio.

La mostra, a cura di Veronica Dall’Orso di Navim Group è stata realizzata volutamente interna ed ecosostenibile nel vero senso della parola, ricorrendo a risorse e manufatti di proprietà o in ogni caso già disponibili on site.

Si tratta di un progetto nazionale e internazionale, che prevede un tour con in diverse città italiane ed estere. Le foto sono di Lara Perentin – Massimo Crivellari – Mario Marin – Paolo Zitti ed alcune fanno parte della collezione privata Navim. Naturalmente trovano largo spazio gli scatti del genovese Giorgio Salvadori di cui la tappa genovese vanta una foto inedita: la Lanterna di Genova vista attraverso i vetri del grattacelo MSC.

Presente oltre agli organizzatori anche l’Assessore Comunale Marta Brusoni, che come si sa ha grande esperienza nel settore navale: «Con grande piacere saluto l’arrivo dell’edizione genovese di ShipyART al Galata Museo del Mare, una mostra unica che celebra l’arte di cantiere attraverso fotografie e installazioni inusuali, portando alla luce la bellezza che si nasconde nei cantieri navali e nelle officine meccaniche – ha detto la Brusoni – Un’iniziativa che siamo entusiasti di ospitare nella nostra città. Per questo invito la cittadinanza a visitare questa rassegna per scoprire una forma espressiva unica e straordinaria, che trasforma il comune in qualcosa di eccezionale».

Le foto coloratissime in effetti invitano chi le vede ad entrare maggiormente all’interno di un mondo che forse, benchè genovesi, non tutti conosciamo così a fondo.

ShipyART celebra l’arte di cantiere attraverso una ricchissima raccolta di scatti effetuati durante gli shooting nei cantieri in cui Navim Group opera.

E così bitte, cime, eliche di motore sembrano diventare tutte opere d’arte sotto l’obiettivo degli artisti che le hanno fotografate.

E naturalmente la location dove la mostra è allestita con tutte quelle ampie vetrate sul Porto Antico, fa la sua parte nel rendere ancor più accattivante il tutto.

Ricordiamo che Navim Group è una società di engineering e costruzioni di impianti navali salpata da Ceranesi, dove permane tutt’ora il quartier generale, e che oggi è diventata una holding internazionale. Francesca Camponero

