Cus Genova, iniziati bene gli Universitari a Campobasso

Sono iniziati i Campionati Nazionali Universitari di Campobasso, in cui è presente una folta delegazione del CUS Genova e dell’Università degli Studi di Genova, composta da quasi 50 atleti tutti iscritti all’ateneo genovese. Ottimi risultati già nei primi giorni di gare.

Per quanto riguarda invece il taekwondo, nelle forme Simone Tridico, Alessandro Pileri, Matteo Biagiotti, Arianna Perozzi e Giulia Gaggero hanno passato il primo turno uscendo però ad un passo dal podio nella categoria delle cinture nere. Grande risultato per Greta Rosa, medaglia di Bronzo nelle cinture blu. Ottimi risultati nei combattimenti, in cui Silvia Rossi conquista la sua terza medaglia d’oro consecutiva nella categoria cinture nere -48 kg. Nella stesa categoria Arianna Perozzi subisce la prima sconfitta ai quarti di finale nella stessa categoria, mentre Greta Rosa viene sconfitta solo in finale, conquistando così la medaglia d’argento nelle categoria cinture blu -57 kg. Simone Tridico ha perso invece al secondo combattimento nelle cinture nere -68 kg, Alessandro Pieri al primo nei -58 kg e Vicknes Panchabalsingham al secondo nella stessa categoria.

Per quanto riguarda il Judo, Matteo Rovegno si classifica al terzo posto nella difficile categoria degli 81 kg. Un peccato che l’atleta dei genovesi abbia incrociato la sua strada il compagno di squadra Stefano Ferrari, classificatosi al quinto posto. Infine, medaglia di bronzo per Emanuele Campanella nei 70 kg e ottime prestazioni per Michela Piaggio e Simona Boccotti, rispettivamente quinta nei 63 kg e settima nei 57 kg.

Infine, per quanto riguarda l’atletica leggera, ottimo risultato per Davide Lingua nel salto in alto. medaglia d’argento per lui grazie alla misura di 2.05.