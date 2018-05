Cus Genova, il resoconto delle partite dello scorso fine settimana

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Biancorosse del Cus Genova.

RUGBY. Vittoria anche contro Prato Sesto per il CUS Genova Rugby, con il risultato di 29-12. Tutto pronto quindi per la semifinale d’andata domenica alle 15:30 allo Stadio Carlini contro Valsugana: in palio un pass per la finale promozione per l’Eccellenza.

PALLACANESTRO. Successo in gara-2 per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, vittorioso al PalaIsnart contro Ospedaletti di Andrea Lupi. Bissato il successo di gara-1, adesso gli Universitari saranno impegnati nelle finali Playoff di Serie C Silver contro la Tarros La Spezia, che nella serie di semifinali ha superato Vado.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto vince 3-0 in casa contro Futura Avis e mantiene il primo posto in classifica alla pari con Zephyr. Per capire chi la spunterà sarà necessaria l’ultima giornata. Sconfitte le ragazze della Prima Divisione al PalaCUS contro La Piazzetta Arenzano per 2-3 e sconfitte anche le ragazze del CUS Bianco di Terza Divisione per 0-3 contro Albaro.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di Franco Ferrero conclude la sua stagione classificata con un non brillante pareggio interno ottenuto contro l’HC Liguria Savona. Risultato finale di 2-2.

TENNIS. Ottimo 4-0 fuori casa al TC Finale per Marelli, Masè e Carazza in Serie C. La partita doveva essere molto più combattuta sulla carta ma è terminata con un netto 4-0 per le racchette biancorosse.

ATLETICA LEGGERA. La cussina Eleonora Ferrero, allenata da Eugenio Paolino, ha totalizzato 5423 punti nell’eptathlon in occasione del meeting internazionale di prove multiple Multistars a Firenze. Migliorato il suo precedente record ligure di 5232 punti stabilito a Monzon (Spagna) il 2 luglio 2017, vestendo la maglia azzurra ai campionati europei a squadre.