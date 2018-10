Cus Genova, i risultati delle prime squadre biancorosse

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

RUGBY. Esordio vincente per il CUS Genova Rugby del nuovo allenatore Edd Thrower. Successo allo Stadio Carlini con una buona prestazione, cosparsa comunque di errori nei dettagli dovuti anche alla necessità di aumentare il minutaggio nelle gambe dei ragazzi. CUS Milano sconfitto per 34-21.

PALLAVOLO. Cominciato nel migliore dei modi il campionato di Serie B per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto. Vittoria all’esordio contro Busseto per gli Universitari, ottenuta in un PalaCUS denso di tifosi che hanno reso indimenticabile la prima partita della nuova avventura nazionale.

PALLACANESTRO. Vittoria all’esordio per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, ottenuta nel classico derby genovese di Serie C Silver contro l’Ardita Juventus. Universitari che hanno cominciato dunque con il piede giusto, così come era finito lo scorso campionato: vincendo. Buono anche l’esordio per la SCAT di Andrea Toselli, composta dai giovani del CUS Genova e iscritta al campionato di Serie D. Sconfitta di misura per 63-62 all’esordio contro Cogoleto in trasferta, ma ottimi segnali per la dirigenza.

HOCKEY. Buona domenica per il CUS Genova Hockey, che in mattinata conquistano un’ampia vittoria per 10-0 (non succedeva dal 2004) contro la squadra “B” del HC Savona. Biancorossi riusciti ad imporre il proprio gioco per tutti e quattro i periodi, pur cambiando modulo ed interpreti in corso d’opera.