Cus Genova, gli impegni di questo fine settimana

Impegni importanti per le prime squadre del Cus Genova in questo week end.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto se la vedrà contro la seconda della classe nel campionato nazionale di Serie B. Universitari impegnati infatti domani alle 20:45 a Ciriè, vicino a Torino. Ragazzi della Serie D impegnati invece domani alle 18:30 a Rapallo, mentre quelli della Prima Divisione affronteranno domani alle 14:00 Spazio Sport al PalaCUS. Per quanto riguarda le squadre femminili, le ragazze della Prima Divisione se la vedranno ad Arenzano domenica alle 20:00 contro il Volare Pegli 2000. Il CUS Rosso di Seconda Divisione affronterà invece Santa Sabina in trasferta domenica alle 20:00, mentre il CUS Bianco se la vedrà con Serteco sabato alle 20:30 al PalaCUS.

PALLACANESTRO. Il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin sta correndo e non vuole fermarsi. Con la Tarros La Spezia impegnata nella sfida insidiosa contro Vado gli Universitari hanno il compito di espugnare il PalaFigoi sabato alle 18:00 contro i giovani di Pegli di coach Costa. Impegno insidioso invece per la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova, che in Serie D affonterà domenica alle 17:00 l’Auxilium di coach Pezzi, reduce dal successo contro la capolista nello scorso weekend.

RUGBY. Continua la pausa per la Nazionale per il CUS Genova Rugby, che quindi sarà a riposo. Impegno invece per la squadra Cadetta, che in Serie C affronterà domenica in trasferta a Imperia il Riviera Rugby.