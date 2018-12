Cus Genova, gli impegni deo biancorossi nel week end

Due gli impegni principali delle prime squadre del Cus Genova in questo fine settimana.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, impegnato nel campionato nazionale di Serie B, sarà ospite sabato di una corazzata come Novi Ligure. Squadra, quella piemontese, che tra alti e bassi sta carburando per raggiungere la posizione di classifica che le compete. La squadra di Sara Mattiello, iscritta invece al campionato di Serie D, sarà impegnata domenica alle 19:00 al Parco Tigullio a Lavagna contro una formazione composta da giovani atleti dell’ADMO Volley Lavagna. Partita abbordabile sulla carta ma vietato sottovalutare gli avversari.

PALLACANESTRO. Dopo il prestigioso successo al PalaSprint contro gli storici rivali della Tarros, il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin si appresta a sfidare sabato alle 18:45 una delle compagini più in forma del campionato: Tigullio di Marco Annigoni. Sammargheritesi primi in classifica insieme agli Universitari, a Spezia e a Sarzana. Prova di maturità settimana scorsa contro Vado, sconfitta in casa. Cussini che dovranno stare dunque molto attenti. Giornata di riposo in Serie D, invece, per la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova Basket.

RUGBY. Il CUS Genova Rugby sfiderù domenica alle 14:30 allo Stadio Carlini l’ASR Milano. L’obiettivo è quello di superarli in classifica in quanto in questo momento si trovano al secondo posto a 19 punti, a differeza dei 16 dei Biancorossi. Una bella vittoria permetterebbe di guadagnare dunque momentaneamente il secondo gradino del podio. La squdra Cadetta, impegnata invece in Serie C, allo Stadio Carlini affronterà domenica alle 12:00 il Riviera per mantenere la testa della classifica.