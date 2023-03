La risposta audio di Prigozhin (con traduzione). A Stasera Italia parla anche Luciano Violante

E’ decisamente secca, dura e poco rassicurante la risposta di Yevgeny Prigozhin, il leader e proprietario del gruppo militare russo Wagner alle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto che aveva dichiarato durante un incontro di Governo: “Mi sembra che l’aumento esponenziale del fenomeno migratorio che parte dalle coste africane sia anche, in misura non indifferente, parte di una strategia chiara di guerra ibrida” che la Wagner “sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni Paesi africani”. Precisando come “lo scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto”, utilizzi “l’immigrazione incontrollata” per “colpire i Paesi più esposti, in primis l’Italia”.

Yevgeny Prigozhin sulle dichiarazioni di Crosetto replica, senza mezzi termini e lo fa su Telegram: “Noi non siamo al corrente di ciò che sta succedendo con la crisi migratoria in Italia, non ce ne occupiamo, abbiamo un sacco di altre cose di cui occuparci. L’unica cosa certa è che questo Crosetto è un “mudak” e “pisdabol” che dovrebbe guardare meno in altre direzioni e occuparsi dei suoi problemi, che probabilmente non è riuscito a risolvere”.

L’opposizione del Governo italiano è, invece, convinta che quella del ministro Crosetto è una dichiarazione che ha “il solo scopo di distrarre l’opinione pubblica dalle drammatiche responsabilità del governo Meloni”.

Ieri sera a Stasera Italia, Luciano Violante ha sostenuta lo responsabilità della Wagner per l’arrivo dei migranti: “E’ difficile che loro non sappiano o consentano”. La conduttrice Barbara Palombelli lo incalza: Quindi c’è un filo che parte da Mosca, arriva in Africa e risale sul Mediterraneo?” “Può darsi che parta direttamente da Mosca… Se hai uno strumento in mano per danneggiare uno, lo utilizzi”.

Il Governo attacca: brigata Wagner dietro gli sbarchi Ne parliamo a #StaseraItalia con Luciano Violante