Crollo ponte, sfollati via Porro rientreranno in casa: 2 ore per recuperare le loro cose

Oggi pomeriggio in via Porro i tecnici di Vigili del Fuoco e Protezione civile hanno effettuato un sopralluogo in via Porro con i referenti di ogni condominio della zona rossa e della ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli sfollati nelle loro case. I tempi per il rientro sono stati definiti in due ore a famiglia con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta.

Da quel maledetto 14 agosto gli sfollati non sono più rientrati nelle loro case. Chi rientrerà dovrà essere istruito per poter seguire l’eventuale ordine di evacuazione (in 4 minuti) se ci sarà qualche rischio rilevato dai sensori installati sui resti del Ponte Morandi.

“Contiamo di terminare in 30-35 giorni da quando avremo il via libera – ha spiegato il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova Antonino Sergio Gambino (FdI) – vogliamo essere pronti per quando la commissione darà il via libera. Pertanto, abbiamo effettuato delle prove di accesso agli appartamenti ed è risultato che sono quasi tutti raggiungibili dal montacarichi. Quelli rimanenti saranno svuotati passando attraverso le finestre dei vicini. Secondo il nostro calcolo, se non ci sarà forte maltempo, contiamo di finire il primo giro dei 253 appartamenti evacuati in 10 giorni”.