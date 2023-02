Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Albertazzi, in adiacenza alla sede centrale, per un crollo all’interno del cantiere del futuro centro commerciale. Per cause in via di accertamento, l’impalcato che reggeva i ferri di armatura della struttura in cemento armato, pronto per la gettata, è crollato.

Fortunatamente, durante le verifiche fatte dai Vigili del fuoco, si è confermato che nessuno è rimasto coinvolto.

