“Tre mesi fa la tragedia del PonteMorandi. Una preghiera per le 43 vittime e per le loro famiglie”.

Lo ha dichiarato oggi su Fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Da quel giorno – ha aggiunto Toti – abbiamo fatto di tutto per mitigare dolore e disagio di tante persone. Genova e la Liguria non hanno mai smesso di lavorare e di lottare. Ma per onorare quelle vittime servono misure concrete perché tutto ciò non accada mai più: serve un grande piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture e tanti nuovi cantieri per le grandi opere che possono modernizzare il Paese. Perché nessuno di noi debba vivere il dolore di un altro Ponte Morandi”.

Alle 11,36 di oggi 43 rintocchi di campana tibetana e 43 rose bianche sono state lasciate sotto il ponte in ricordo delle 43 vittime del crollo da alcuni degli sfollati. La cerimonia di commemorazione si è svolta al limite della zona rossa vicino alla pila 10 del viadotto, in via Fillak a Certosa.