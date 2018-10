Criminalità nel centro a Genova: 2 arresti della polizia

La polizia di Genova, nell’ambito di una strutturata attività volta al contrasto della criminalità diffusa e predatoria nel centro cittadino, ha arrestato in flagranza due pregiudicati genovesi.

si tratta di Domenico Gadaleta, 48 anni, responsabile di furto aggravato e di Francesco Marino, 30 anni, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione di motociclo e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gadaleta, vecchia conoscenza della Squadra Mobile, è stato sorpreso dai “Falchi” mentre era intento a smontare alcune parti meccaniche da uno scooter parcheggiato in via G. D’Annunzio.

Appropriatosi dei pezzi, l’uomo li ha riposti in un sacchetto e si è allontanato frettolosamente, ma è stato fermato poco distante in possesso della refurtiva e degli strumenti utilizzati per asportarla dal veicolo.

Dalle indagini svolte nell’immediatezza è emerso che il materiale rubato, del valore di svariate centinaia di euro, sarebbe stato rivenduto ad un ricettatore attivo nel centro storico.

Poco dopo, all’esito di un inseguimento, gli stessi poliziotti hanno fermato, in via Gramsci, il pregiudicato Francesco Marinoalla guida di uno scooter rubato. Sottoposto ad immediata perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di uno “spadino” per forzare le serrature e di svariate dosi di cocaina, destinate allo smercio nel centro storico.

Al termine degli accertamenti gli arrestati sono stati associati alle camere sicurezza della Questura, a disposizione dell’A.G., in attesa del processo per direttissima.