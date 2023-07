Cresce l’attesa per la Rievocazione Storica e la gara finale del Palio del Tigullio 2023

Cresce l’attesa per la Rievocazione Storica e la gara finale del Palio del Tigullio, intanto procede “prologhi” la manifestazione remiera

Grande allegria e partecipazione alla Festa Marinara, con dj set sotto le stelle, organizzata dal Comune di Chiavari, che ieri sera ha fatto ballare centinaia di persone in via Dei Velieri.

Grande emozione invece questa mattina a Palazzo Bianco, dove, alle 10.30, sono state consegnate le “borse sportive” in memoria di Marco Di Capua. Volute fortemente dalla famiglia del Sindaco, prematuramente scomparso e grande appassionato di canottaggio, sono state consegnate a due studenti del Liceo Marconi Delpino di Chiavari, selezionati fra i più meritevoli come profitto scolastico ma non iscritti a nessuna società sportiva. La borsa sportiva gli darà la possibilità di frequentare un anno di corso di canottaggio presso la Lega Navale di Chiavari-Lavagna.

I due studenti sono: Tommaso Zero e Jacopo Albertin, che sono stati premiati dalla vicesindaca Michela Canepa, vedova Di Capua, insieme al consigliere delegato allo sport, Andrea Dagnino e alla presenza di altri rappresentanti della Giunta e della presidente dell’associazione Amatori Palio del TIgullio, Carolina Birindelli.