Cresce l’attesa per la 14^ Ronde Valli Imperiesi

ACI Sport ha autorizzato un numero massimo di 140 vetture al via

Cresce l’attesa per la Ronde Valli Imperiesi, la cui 14^ edizione, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, si svolgerà il 29 e 30 novembre. C’è grande interesse sui 140 equipaggi – su oltre 200 adesioni pervenute – che ACI Sport ha autorizzato al via, selezionati in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione, sia sul sito federale che a livello “cartaceo” sul portale degli organizzatori.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato la loro adesione – sottolineano i vertici della Scuderia Imperia Corse – e che hanno contribuito a dare vita ad un elenco di iscritti davvero notevole. In segno di riconoscenza per la fiducia accordata, invitiamo tutti gli esclusi fin da ora alla prossima edizione del 2026 nella quale offriremo loro in omaggio l’iscrizione allo shakedown”. Gli organizzatori, in questi giorni, stanno inoltre provvedendo al rimborso dell’iscrizione agli iscritti che avevano già provveduto al versamento della stessa.

Come nel 2024, la 14^ Ronde Valli Imperiesi offrirà diverse manifestazioni collaterali. La principale è il “Rally Village”, previsto da venerdì 28 a domenica 30 presso l’Expo Salso. Tre intense giornate di musica, danza, intrattenimento per grandi e piccini, cocktail bar, street food, artigianato e, ovviamente, motori con, sabato 29 in Calata Anselmi dalle ore 9:00, la Driving Experience dedicata agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole superiori. Ed ancora, l’esposizione delle Fiat 500 del Club Italia, a cura del Coordinamento della Riviera dei Fiori, e, a livello di promozione sportiva, varie esibizioni in collaborazione con lo CSEN.

La 14^ Ronde Valli Imperiesi è evento ufficiale di Liguria 2025 Regione europea dello Sport e si avvale del supporto di Città di Imperia, dei Comuni di Caravonica, Cesio, Aurigo e Borgomaro, oltre che di Fondazione Carige, Provincia di Imperia, Marina di Imperia e Ambiente Sicurezza Srl. Lo scorso anno, quarta vittoria consecutiva di Luca Pedersoli e Anna Tomasi con la Citroën DS3 WRC.

Il programma e tutte le ulteriori informazioni sulla gara sono reperibili sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.