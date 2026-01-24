Il tribunale di Sion concede la libertà vigilata a Jacques Moretti dopo due settimane

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e oltre cento sono rimaste ferite. Dopo due settimane di detenzione preventiva, l’uomo potrà lasciare il carcere nelle prossime ore, a seguito del pagamento di una cauzione pari a 200mila franchi svizzeri.

Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, resterà comunque sottoposto a una serie di misure restrittive stabilite dall’autorità giudiziaria.

Le condizioni imposte alla libertà

La cauzione, secondo quanto emerso, è stata versata da una persona indicata come un amico stretto dell’imputato, che ha chiesto di rimanere anonima. Il tribunale ha motivato la decisione con una nuova valutazione del rischio di fuga, dopo aver verificato la provenienza dei fondi e la natura del rapporto tra Moretti e il soggetto che ha effettuato il versamento.

Tra le prescrizioni previste figurano il divieto di lasciare la Svizzera, l’obbligo di consegnare tutti i documenti di identità alle autorità competenti e la presentazione quotidiana presso un posto di polizia. Non è stato invece disposto l’utilizzo del braccialetto elettronico, misura richiesta dalla procura del Canton Vallese ma ritenuta non necessaria.

Le reazioni politiche dall’Italia

La decisione ha suscitato immediate reazioni nel panorama politico italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social il proprio commento: «Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie». La premier ha inoltre annunciato che «il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere di quanto accaduto».

Sulla stessa linea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha scritto: «È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana». Tajani ha aggiunto che l’Italia continuerà a collaborare con la Svizzera «affinché vengano accertate la verità e le responsabilità» della tragedia.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulla vicenda, commentando la notizia con un secco «Vergogna!».

