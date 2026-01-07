Crans-Montana, genitori di Emanuele chiedono chiarezza. Domani il funerale in forma privata

Il legale dei genitori del giovane campione di golf solleva interrogativi sulle condizioni del corpo e sulle procedure di identificazione

I genitori di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf italiano morto nella tragedia di Crans-Montana, chiedono risposte chiare e puntuali sulle circostanze della morte del figlio. A farsi portavoce delle loro istanze è l’avvocato Alessandro Vaccaro, che ha espresso pubblicamente le perplessità della famiglia rispetto a quanto emerso finora dalle autorità svizzere. Al centro delle domande vi è la necessità di comprendere come e dove Emanuele abbia perso la vita.

Un corpo senza ustioni e interrogativi sull’identificazione

Secondo quanto riferito dal legale, il corpo di Emanuele Galeppini non presentava alcun segno di ustione ed era perfettamente integro. Anche gli oggetti personali che il ragazzo aveva con sé, come il telefono cellulare e il portafoglio, non risultavano danneggiati. Un elemento che ha aumentato lo smarrimento dei genitori, rimasti per giorni nell’angoscia di non poter vedere il corpo del figlio a causa di gravi lesioni. Proprio questa condizione ha sollevato un interrogativo cruciale: perché sia stato ritenuto necessario procedere con l’esame del Dna per l’identificazione.

Mancano risposte su luogo e cause del decesso

Ad oggi, come sottolinea l’avvocato Vaccaro, non è stato chiarito se il corpo di Emanuele sia stato rinvenuto all’interno del locale coinvolto nella strage o all’esterno, né se il decesso sia avvenuto a causa di una possibile inalazione di gas. La famiglia ha formalmente richiesto alle autorità svizzere spiegazioni dettagliate e la disposizione di un’autopsia, senza tuttavia ricevere riscontri ufficiali.

Ipotesi di un esposto alla Procura di Roma

Non è escluso che venga presentato un esposto alla Procura di Roma, competente per i reati commessi da o contro cittadini italiani all’estero. Nei giorni scorsi, gli stessi magistrati romani avevano ipotizzato l’apertura di un fascicolo una volta concluse le procedure di identificazione di tutte le vittime coinvolte nella tragedia di Crans-Montana.

Camera ardente e funerali a Genova

La camera ardente di Emanuele Galeppini è aperta anche oggi fino alle ore 20 presso la chiesa dei Cappuccini, all’interno dell’ospedale San Martino di Genova. I funerali si svolgeranno nella giornata di domani in forma rigorosamente privata, come richiesto dalla famiglia.

