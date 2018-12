Costa Victoria ospiterà gli atleti dell’Universiade 2019 di Napoli

È stato firmato oggi a Napoli il contratto tra Costa Crociere e il Commissario Straordinario per l’Universiade Napoli 2019, Gianluca Basile, per il noleggio della nave Costa Victoria, che farà parte del villaggio atleti della manifestazione sportiva in programma nel capoluogo campano la prossima estate.

Costa Victoria sarà ormeggiata nel porto di Napoli dal 28 giugno al 16 luglio 2019, accogliendo a bordo gli atleti e le delegazioni provenienti da tutto il mondo che parteciperanno all’Universiade.

“Per Costa Crociere è un grande onore essere presente all’Universiade di Napoli 2019. Come compagnia italiana siamo molto lieti di poter dare il nostro contributo a questa stupenda manifestazione, che rappresenta non solo un grande momento di sport e di incontro, ma anche una grande occasione per promuovere Napoli e l’Italia intera nel mondo. A bordo della nostra Costa Victoria offriremo agli atleti il meglio dell’ospitalità italiana, che contraddistingue Costa da 70 anni e che ogni giorno riserviamo ai nostri ospiti internazionali in vacanza con noi.” – ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

In seguito dell’impegno nell’Universiade, l’itinerario dell’estate 2019 di Costa Victoria subirà alcune modifiche, che la compagnia sta comunicando a ospiti ed agenzie di viaggi.

I pacchetti turistici con partenza da Bari il 22 e 29 giugno, 6 e 13 luglio 2019 sono stati modificati, e agli ospiti verranno proposti itinerari equivalenti nel Mediterraneo a bordo della flotta Costa. Costa Victoria riprenderà il suo programma regolare di crociere di una settimana nelle isole greche da Bari a partire dal 20 luglio.

Costa Victoria è una nave da 75.000 tonnellate di stazza, in grado di accogliere sino a 2.394 ospiti in 964 cabine.