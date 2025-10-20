Costa Crociere torna a Sanremo con la Crociera della Musica 2026

Due mini crociere per vivere Sanremo dal mare

Costa Crociere annuncia il ritorno a Sanremo con la Crociera della Musica, un’esperienza esclusiva pensata per chi desidera seguire il Festival da un punto di vista unico: il mare. Dal 21 al 28 febbraio 2026, due mini crociere-evento di quattro giorni a bordo della nave ammiraglia Costa Toscana offriranno agli ospiti l’opportunità di vivere da protagonisti l’evento musicale più atteso dell’anno.

Una campagna di comunicazione originale e ironica

Per la prima volta, Costa dedica una campagna interamente alla Crociera della Musica, ideata dall’agenzia LePub. La comunicazione si articola in due fasi: dal 16 al 18 ottobre, la fase “teaser” sui circuiti Digital Out Of Home (DOOH) di Milano propone coordinate geografiche sul mare accompagnate dalla domanda: “Hai mai visto Sanremo da qui?”. Dal 19 ottobre, la fase di “reveal” amplia la visibilità su TV, DOOH, canali digitali e radio, sottolineando con tono ironico e coinvolgente che solo a bordo di Costa Toscana il Festival può essere vissuto da una prospettiva privilegiata e memorabile.

Un palinsesto musicale esclusivo e coinvolgente

La Crociera della Musica 2026, al suo quinto anno consecutivo a Sanremo, promette un programma ricco di appuntamenti musicali e spettacoli dal vivo, pensati per trasformare ogni momento a bordo in un’esperienza immersiva. Gli ospiti potranno godere di performance dal vivo, intrattenimento e atmosfere di festa, rendendo ogni crociera un’occasione unica per celebrare la musica italiana.

Due itinerari tra Genova e Savona

Le mini crociere sono pensate per rispondere a diverse esigenze: dal 21 al 25 febbraio, con partenza da Genova e arrivo a Savona, per chi desidera assistere all’opening e alla prima serata del Festival; dal 25 febbraio al 1° marzo, con partenza da Savona, per vivere le serate clou e la finalissima immersi in un’atmosfera esclusiva. Durante entrambe le esperienze, gli ospiti avranno la possibilità di scendere a terra e scoprire le bellezze della città di Sanremo e del suo territorio.

Prenotazioni aperte e disponibilità limitata

Le prenotazioni per la Crociera della Musica 2026 sono già disponibili presso tutte le agenzie di viaggio, sul sito ufficiale www.costacrociere.it o contattando il Customer Center al numero 800.588589. L’offerta è riservata a un pubblico adulto e i posti sono limitati, rendendo l’esperienza ancora più esclusiva e irripetibile.

