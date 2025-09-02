Costa Crociere presenta la nuova programmazione per l’inverno 2025-2026

Itinerari esclusivi nel Mediterraneo con Costa Toscana

Per la stagione invernale 2025-2026, Costa Crociere amplia la sua offerta con due nuovi e affascinanti itinerari nel Mediterraneo occidentale a bordo di Costa Toscana.

A gennaio 2026 la compagnia propone una crociera inedita di 12 giorni con partenza da Savona alla scoperta di Andalusia, Marocco e Tunisia. Dopo le tappe di Marsiglia, Barcellona, Alicante e Malaga, la nave attraverserà lo Stretto di Gibilterra per raggiungere Tangeri, con la sua Kasbah e i panorami di Capo Spartel. Un momento speciale sarà l’esperienza all’Alboran Sea Darkest Spot, dove gli ospiti potranno ammirare un cielo stellato unico. L’itinerario prosegue verso Tunisi, Palermo, Civitavecchia/Roma e Savona, con una sosta aggiuntiva a Napoli prevista per la partenza del 2 gennaio.

Fino a dicembre 2025, Costa Toscana offrirà anche crociere di 7 giorni dedicate ai Golfi d’Italia, con tappe tra Italia, Francia e Spagna. Da Savona si toccheranno Marsiglia, Barcellona, una sosta notturna nel Balearic Sea Darkest Spot, Napoli, Civitavecchia e La Spezia, porta d’accesso alle Cinque Terre e al Golfo dei Poeti.

Crociere invernali nel Mediterraneo con Costa Smeralda e Costa Favolosa

Il Mediterraneo resta protagonista anche con Costa Smeralda, impegnata in crociere di 7 giorni con partenza da Genova e scali a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, arricchite da un’esperienza sotto le stelle nel Balearic Sea Darkest Spot.

Per chi desidera un assaggio più breve della vita a bordo, Costa Favolosa propone minicrociere di 3 e 4 giorni nel Mediterraneo occidentale, perfette per una pausa rigenerante anche nei mesi autunnali.

Caraibi, Canarie e Asia: gli altri orizzonti di Costa Crociere

Le mete più esotiche non mancano. Dai Caraibi, con Costa Fascinosa e Costa Pacifica, partiranno cinque diversi itinerari di una settimana, combinabili tra loro per creare vacanze di due settimane tra Guadalupa, Repubblica Dominicana, Martinica, Antille Olandesi e le spettacolari isole di Antigua e Barbuda.

Le Canarie saranno protagoniste con Costa Fortuna, che proporrà crociere di 7 giorni da Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife, con tappe a Madeira, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria e, in alcune partenze, soste anche in Marocco.

In Asia, invece, Costa Serena offrirà itinerari di 14 giorni alla scoperta di Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine, con possibilità di combinare più crociere per vivere un’esperienza ancora più completa.

Il Giro del Mondo 2025-2026 con Costa Deliziosa

A completare il programma, l’iconico Giro del Mondo a bordo di Costa Deliziosa, con partenza da Trieste il 21 novembre 2025. Un viaggio di 142 giorni che attraversa Sud America, Polinesia, Australia, Asia e Oceano Indiano, pensato per chi sogna di esplorare il pianeta in un’unica, indimenticabile avventura.

Le prenotazioni per tutte le crociere dell’inverno 2025-2026 sono già disponibili nelle agenzie di viaggio e sul sito ufficiale www.costacrociere.it.

